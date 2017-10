Ciutats espanyoles mostren el seu suport a Catalunya

A Madrid, la protesta a favor del dret a decidir, que va començar a les 19.00h de la tarda, va congregar centenars de persones a plaça del Sol. La concentració es va desenvolupar de manera pacífica fins a última hora que un grup va mantenir la protesta i la policia va desplegar un ampli operatiu per desallotjar-los.A Sevilla, centenars de persones es van concentrar al centre de la ciutat per solidaritzar-se amb Catalunya i en rebuig a les actuacions policials a Catalunya durant la celebració del referèndum.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal