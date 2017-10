Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 11:30 h

El motiu és l'operatiu policial d'aquest diumenge durant el referèndum d'independència

UGT, CCOO, Pimec i Cecot han convocat una "atura general" a Catalunya per al dimarts 3 d'octubre.

Els dos sindicats majoritaris i les patronals criden a la protesta per la Democràcia, una plataforma més àmplia en la qual també participen Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El motiu de la protesta és l'operatiu policial d'aquest 1 d'octubre a Catalunya.



Crida per la Democràcia també ha convocat als treballadors davant el centres de treball i ajuntamets.



"Vaga General"

"El 3 d'octubre cridem a donar suport a una vaga general per a protestar per la vulneració de tots els drets humans que ha protagonitzat el Gobierno aquest 1-O i aturar la implementació d'aquest feixisme", ha detallat aquest diumenge el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat.

Per tal d'assolir-ho s'ha proposat que "aquest dilluns hi hagi assemblees populars a les places del país per tal d'organitzar-se".