Casado (PP) encara amenaça amb el 155

Dilluns, 2 d'octubre de 2017

Afirma que els dirigents dels Mossos hauran d'explicar davant la justícia "per què han fet cas a les ordres polítiques il·legals dels independentistes"

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha avisat que estaran molt pendents del que faci la Generalitat en les pròxims dies. "Ja s'ha iniciat la via penal fa unes setmanes i encara ens queda la Constitucional, aquesta setmana serà crucial", apunta Casado en relació amb una eventual declaració d'independència al Parlament.

Casado nega qualsevol diàleg "amb els secessionistes" i els culpa de fer "xantatge a la llei". "Avui és un dia per construir ponts però no amb els secessionistes, no es pot cedir res als que fan xantatge a la llei ni que fos per uns principis lloables –que no ho són- perquè si no seria taula rasa", ha valorat.



El vicesecretari de Comunicació ha carregat contra l'actitud dels Mossos durant l'1-O i ha assegurat que "hauran de donar explicacions davant de la justícia de per què van fer cas a les ordres polítiques il·legals dels independentistes". En canvi, ha defensat l'operatiu policial de la Guàrdia Civil i la policia espanyola. "Si s'actua amb la llei i les resolucions judicials no t'equivoques", manifesta en una entrevista a Telemadrid.



Justificació de la violència policial



El vicesecretari de Comunicació del PP ha valorat l'1-O i ha justificat les càrregues policials que han deixat prop de 850 ferits. "Avui és un dia molt trist, ja dèiem que no volíem fer el que no volíem fer i tant de bo no haguessin mantingut el referèndum il·legal", ha manifestat. Tanmateix, defensa que la policia va haver d'actuar "per fer respectar la Constitució i les ordres de la jutgessa".

Casado ha deixat clar que el PP ha tancat la porta a la negociació amb el Govern de Puigdemont. "Avui és un dia per construir ponts però no amb els secessionistes", ha declarat. De fet, aquesta tarda el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, rep a Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez (16.30 h), i al líder de Cs, Albert Rivera (18.30 h). A més, Rajoy també ha demanat la compareixença al Congrés.



"Restituir la convivència"

Després de les càrregues policials de diumenge, Casado ha parlat de "restituir la convivència". "S'ha de contestar tots aquells espanyols que posaven banderes [espanyoles] als balcons o la majoria silenciosa que espera que una resposta de la nació espanyola", subratlla.



Per això, adverteix que l'executiu de Rajoy estarà pendent dels passos que faci el Govern i alerta amb la suspensió de l'autonomia. "No només queda la via penal -que ja hem iniciat-sinó la via constitucional i estic segur que el president Rajoy actuarà amb la responsabilitat i encert que han tingut fins ara", ha declarat.

Preguntat sobre la imatge exterior que ha donat Espanya, justifica que les forces de seguretat ja han actuat en altres situacions a Europa (posa d'exemple les manifestacions de la Cimera de Davos) i defensa que la Generalitat "no ha fet un desafiament només a Espanya sinó també a Europa". "I això no es pot tolerar, si hi ha una redefinició de fronteres a Espanya, després vindran molts més territoris i és molt perillós", sosté.

Crítiques als Mossos

Casado també ha justificat l'actuació de la policia i ha respost a les crítiques dels sectors més conservadors que creuen que es van tancar pocs col·legis i hi va haver votacions a Catalunya. "Crec que si s'actua amb la llei i les resolucions judicials no t'equivoques, ja vam dir que no hi hauria referèndum i que s'actuaria amb fermesa", ha afegit.

D'altra banda, ha carregat contra els comandaments dels Mossos per considerar que no fan fer la feina ordenada pel TSJC. "El balanç de la seva actuació l'hauran de fer vuit jutges que estudiaran un cas flagrant de desobediència", ha manifestat Casado, que considera que els caps del cos han "preferit fer cas de les ordres il·legals dels independentistes".



"No es pot presentar l'independentisme com les víctimes, ja estaven avisats", ha subratllat. A més, ha tret valor al referèndum i al recompte anunciat pel Govern, amb quasi 2,3 MEUR ."Ni Nicolás Maduro hauria somiat una cosa com la d'ahir, va ser patètic", ha sentenciat.

