Concentracions davant dels centres de treball en rebuig a la repressió policial de l'1-O

A l'avinguda de Josep Tarradellas de Barcelona, per exemple, centenars de persones han sortit al carrer per condemnar la violència dels cossos policials.Durant els 10 minuts que ha durat la concentració, han cantat 'Els Segadors' i han aplaudit.

