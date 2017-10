Els catalans no es rendeixen: continuen les mobilitzacions arreu del país

Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 16:00 h

S'han fet concentracions a molts punts diferents del territori per condemnar la repressió de les forces de l'ordre espanyoles durant l'1-O

Després d'una jornada històrica per la celebració del referèndum, els catalans no s'han deixat vèncer per l'esgotament i han tornat a sortir al carrer per la democràcia i contra la repressió i la força de l'estat espanyol. Us fem un recull de les mobilitzacions més destacades d'aquest 2 d'octubre.

Gironins davant la Plaça del Vi de Girona © Jordi Altesa Comparteix Tweet

Milers de persones omplen la plaça de Catalunya de Barcelona per defensar el resultat del referèndum La concentració d'estudiants d'aquest dilluns per defensar el resultat del referèndum i començar a marcar les bases de construcció de la futura república catalana. Convocats per la plataforma Universitats per la República els estudiants s'han començat a trobar a plaça Universitat a les 12 del migdia, i finalment segons la Guàrdia Urbana, 16.000 persones s'han sumat a la marxa silenciosa que han recorregut fins a plaça Catalunya, una marxa que han dut a terme amb la boca tapada i les mans enlaire. Els estudiants han anunciat el final de la Caputxinada 2017 i l'ocupació del rectorat de la UB i han fet una crida a mobilitzar-se aquest dimarts, durant la convocatòria de la vaga general.

D'altra banda, els estudiants universitaris han tallat aquest dilluns al matí la Diagonal de Barcelona per manifestar-se contra l'actuació policial de l'1-O i han iniciat una marxa per la mateixa avinguda fins al carrer Numància, per on baixaran fins a la Plaça d'Espanya, i des d'allà per la Gran Via fins a la Plaça Universitat. El tall ha començat a la Zona Universitària, segons la Guàrdia Urbana, que també ha avisat de possibles afectacions al trànsit al llarg de tot el recorregut. Aquests darrers dies, els estudiants van repetit diverses marxes a favor del referèndum i contra l'actuació de l'Estat en els dies previs a l'1-O.



Govern, Ajuntament de Barcelona i representants de les entitats de la societat civil també s'han concentrat aquest dilluns a les 12 hores davant del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, per rebutjar la violència policial que es va produir diumenge per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa, Ada Colau, han encapçalat l'aturada convocada per la Taula per la Democràcia i han estat acompanyats per desenes de persones. A més dels consellers i de tinents d'alcaldia i regidors del consistori, també hi han participat els líders d'ANC i Òmnium Cultural, portaveus de diversos partits polítics, els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya i representants de patronals.

Un miler de persones s'han concentrat aquest dilluns al migdia a la plaça de la Font de Tarragona per rebutjar les actuacions policials durant l'1-O. Durant la concentració s'ha donat una cara i una creu. D'una banda, l'acte ha arrencat amb molta tensió i una forta escridassada contra el govern socialista, amb consignes com "fora, fora" i "feu vergonya". De fet, una pancarta on s'hi podia llegir "Shame" -vergonya en anglès- ha obert la protesta. Alguns regidors han hagut d'encaixar amb resignació la cridòria de la gent. L'altra cara de la moneda s'ha donat amb l'entrada a la plaça d'un camió amb una vintena de bombers, rebuts com a herois, entre forts aplaudiments i crits de "sou collonuts". La gent s'ha obert per facilitar-los un passadís fins a les portes de l'Ajuntament, on novament han estat ovacionats per la seva col·laboració en la defensa d'alguns col·legis electorals.La Plaça del Vi de Girona s'ha omplert de gom a gom de gironins que han condemnat la repressió policial per part de la policia espanyola en la jornada de votació del referèndum d'aquest diumenge. Segons la Policia Municipal, la concentració ha aplegat més de 4.000 persones. Els grans protagonistes han estat els Bombers de la Generalitat. Una desena de membres del cos han arribat enmig d'un passadís, envoltats pels aplaudiments dels ciutadans. Entre d'altres, a la Plaça del Vi hi havia treballadors de l'Ajuntament, Agents Rurals i estudiants, a banda d'autoritats polítiques. El Bisbe de Girona, Enric Pardo, també hi ha participat. A la façana del consistori, un cartell reclamava declarar el delegat del govern espanyol, el gironí Enric Millo, com a persona non grata a la ciutat. Crits contra les forces d'ocupació, apel·lacions a la vaga general i a favor de la celebració del referèndum han estat els que més s'han repetit.D'altra banda, més de 300 persones s'han concentrat espontàniament a la subdelegació del govern espanyol a Girona per dir "no tenim por". Han respost a l'aturada de cinc minuts convocada arreu del país a les dotze del migdia per protestar contra les càrregues policials durant el referèndum anant fins a la seu del govern de l'Estat a la ciutat. A dins, la Guàrdia Civil que sol custodiar l'edifici tenia com a suport diferents furgonetes de la policia estatal, amb agents antiavalots. A fora, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Girona han muntat un cordó. "Aquesta és la nostra policia", han cridat els manifestants assenyalat els mossos. Tampoc han faltat proclames a favor de la "independència" i per reivindicar l'1-O: "Hem votat".Centenars de lleidatans han omplert aquest migdia la plaça Paeria de Lleida per denunciar la violència de la policia de l'Estat i la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1 d'octubre. La concentració ha comptat amb la participació d'una desena de bombers, que han estat aclamats pels assistents pel seu compromís i per les actuacions que van protagonitzar diumenge per defensar la celebració del referèndum. Els concentrats han llençat crits com ara "hem votat", "fora les forces d'ocupació", "vaga general", i també han tornat a reclamar la dimissió de l'alcalde Àngel Ros. Al miler de persones que s'han aplegat davant del palau de la Paeria, s'hi ha acabat afegint un miler d'estudiants que s'han manifestat des de l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). La concentració, convocada per la Taula per la Democràcia, s'ha repetit també davant d'altres ajuntaments i centres de treball lleidatans i del conjunt del país.