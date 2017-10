Ovació als bombers i escridassada per al govern socialista a Tarragona

Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 14:05 h

Un miler de persones es concentren a la plaça de la Font per denunciar la repressió policial durant l'1-O

Un miler de persones s'han concentrat aquest dilluns al migdia a la plaça de la Font de Tarragona per rebutjar les actuacions policials durant l'1-O.

Durant la concentració s'ha donat una cara i una creu. D'una banda, l'acte ha arrencat amb molta tensió i una forta escridassada contra el govern socialista, amb consignes com "botiflers", "fora, fora" i "feu vergonya".De fet, una pancarta on s'hi podia llegir "Shame" -vergonya en anglès- ha obert la protesta. Alguns regidors han hagut d'encaixar amb resignació la cridòria de la gent. L'altra cara de la moneda s'ha donat amb l'entrada a la plaça d'un camió amb una vintena de bombers, rebuts com a herois, entre forts aplaudiments i crits de "sou collonuts".La gent s'ha obert per facilitar-los un passadís fins a les portes de l'Ajuntament, on novament han estat ovacionats per la seva col·laboració en la defensa d'alguns col·legis electorals.