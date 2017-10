Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 15:00 h

S'identifica com a policia des de fa 26 i que viu a Barcelona

Per a Facebook i Whatsapp està corrent com la pólvora una carta d'un suposat membre dels Mossos d'Esquadra, firmada per un tal Santi Guerrero López, que carrega durament i sense pèls a la llengua contra l'actuació de la Policía Nacional Española i la Guardia Civil.

A los tipos con uniforme que habéis actuado en el colegio l’Estel de Barcelona:



Si basara mis comentarios en lo que he escuchado o me ha llegado se me podría tachar de partidista, pero me baso en lo que he visto, y por desgracia vivido y sufrido en primera persona esta mañana.

Habéis llegado sobre las 9 y media de la mañana. Eráis unos 30 uniformados y unos 20 de paisano.

Habéis entrado a fuego. Sin decir nada. Sin dirigir una sola palabra a los que estábamos en la puerta.

Habéis agredido a todo aquel que se ha puesto no delante, si no que simplemente estaba allí. Nadie, NADIE os ha levantado la mano. Nadie os ha tirado nada. Nadie ha tenido ni el más mínimo atisbo de violencia de ningún tipo. Y aún así habéis aplicado toda la fuerza y violencia de la que habéis sido capaces.

Mientras algunos de nosotros intentábamos que la gente a la que sacabais a palos pudiera alejarse de la zona, y estando de espaldas a vosotros, os habéis atrevido a golpearnos sin NINGÚN MOTIVO.

Habéis mancillado no ya el uniforme que lleváis, si no la palabra que pone en vuestro uniforme: POLICÍA. No sois policías. Sois ratas rabiosas, y lo que es peor, sois unos COBARDES. Lo que habéis hecho es de cobardes.

No os merecéis que se os llame policías ni el más mínimo respeto.

Hace 26 años que soy policía, y jamás había visto ninguna actuación tan violenta sin motivos. NUNCA. Y vivo en Barcelona, ciudad donde ha habido infinidad de movilizaciones de antisistema violentos.

Me avergüenzo profundamente de tener personajes como vosotros entre los que hasta hace poco consideraba compañeros.

Mis compañeros no pegan a abuelos como habéis hecho delante. Mis compañeros tienen claro lo que es una actuación proporcionada.

Mis compañeros saben de sobras el significado de la palabra RESPETO.

Mis compañeros saben que la ley, sí la LEY, esa con la que se os llena la boca, nos obliga a actuar con oportunidad, congruencia, proporcionalidad y con la menos lesividad posible.

Os habéis pasado la ley por el forro, y hacerlo de esa manera sólo se puede enmarcar en el odio.

Jamás, JAMÁS, se actúa con violencia ante quien no la ejerce. Jamás.

Lo que habéis hecho hoy lo vais a arrastrar para los restos, porque la gente que sólo quería votar no os va a perdonar JAMÁS. Yo mismo no os voy a perdonar nunca.

Habéis tirado por tierra cualquier respeto que se os pudiera tener. Habéis manchado a todo un colectivo de miles de personas.

Habéis perdido. COBARDES.

