La declaració d'independència més a prop

Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 14:30 h

Puigdemont concreta que "tenim el deure de prendre decisions polítiques"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Compareixença d'urgència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després del consell executiu reunit en caràcter extraordinari per valorar la jornada del referèndum de l'1 d'octubre.

Carles Puigdemont Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Puigdemont, referèndum

El resultat del referèndum és "vinculant" i tindrà "decisions polítiques" que l'acompanyin. El president de la Generalitat ha demanat que amb l'escenari obert ahir cal una mediació internacional per al "conflicte català" i crear així "un clima de distensió per una mediació real i sincera, la Unió Europea no el pot fer, però si el pot apadrinar i no mirar cap a un altre costat: ens hem guanyat el dret a ser escoltats".

En aquest sentit, Puigdemont s'ha mostrat decebut per la vergonyosa reacció de la Unió que s'ha limitat a dir que la violència no ha de ser "un instrument polític": "La UE ha de donar explicacions, els catalans som ciutadans de la UE i els nostres drets fonamentals estan amenaçats. No hi té res a dir la UE sobre això?".

Comissió d'investigació per depurar responsabilitats

Puigdemont ha anunciat l'acord per la creació d'una comissió d'investigació per defensar els "drets fonamentals violats" a Catalunya i emprendre totes les accions legals perquè es "depurin" les responsabilitats dels comandaments i els "irresponsables" polítics que van oferir ahir imatges "ingents" que se sumen a les denúncies dels ciutadans i el material informatiu que acredita les violacions. El president ha demanat que el sistema judicial, tan "diligent" en la causa per perseguir paperetes i urnes, actuï amb la mateixa contundència contra aquesta vulneració dels "drets fonamentals".