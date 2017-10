La nefasta cobertura de l'1-O li pot costar la dimissió a la direcció d'informatius de TVE

català Cardona Cardona

2 d'octubre de 2017, 16.29 h

Feixista Aragoneses, vas dir que no hi havia paperetes..., i n´hi ha hagut. Vas dir que no hi havia llistes, i n´hi ha hagut. També vas dir que no hi havia urnes i, tot el món les ha vist. Vas dir que no hi hauria referèndum i n´hi ha hagut.

Què més vas dir que no hi hauria ? ..... , que també tens tots el números de que t´equivoquis.