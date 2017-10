314.000 euros: el cost econòmic de la brutalitat de la policia espanyola durant l'1-O

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 d'octubre de 2017, 19.27 h





Jo he enviat el llarg comentari al Parlament europeu, perquè tenia ganes de descarregar la meva mala llet pels esdeveniments d'ahir, però a https://www.europarltv.europa.eu/en/contact-us lo important és que siguem molts els que hi enviem el text "standart" que crec que surt de cercles de l'ANC i que diu -podeu fer un copia/enganxa-





Help for Catalonia against the violation of civl rights of the Spanish state.







