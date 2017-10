Els estudiants exigeixen a la policia espanyola rendir comptes per la seva brutalitat

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 d'octubre de 2017, 20.46 h









Ha sortit a TV un portanveu dels FRANQUISTES del PP, al qual no m'estaré de titllar amb el pitjor insult que conec, que és el de fill de puta, dient que ahir "vimos" com la mateixa persona va votar "fins a 14 vegades".





Cal haver estat criat en un ambient equivalent al d'un bordell , senyor del PP, per dir una MENTIDA TAN EVIDENT.







Sou tan CRETINS I TAN FARSANTS I FALSARIS, PPEPPERUS, QUE DIEU ESTUPPIDESES MOLT FACILMENT DEMOSTRABLES.







TOTS SABEM QUINA ESTONA ES TARDAVA EN VOTAR. N... Llegir més