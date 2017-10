Calella es desfà de la repressió: hotels i altres comerços fan fora la policia espanyola

Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 19:30 h

Els responsables de l'emblemàtic Hotel Vila asseguren que els agents es van fer passar per una unitat antiterrorista

Els responsables de l'emblemàtic Hotel Vila de Calella han expulsat el destacament de més de 100 agents de la Guàrdia Civil que feia aproximadament tres setmanes que s'hi allotjava. Han mostrat així el seu rebuig a les actuacions de repressió i violència perpetrades aquest diumenge a la nit contra els veïns del municipi, segons ha explicat a l'ACN el representant de l'empresa gestora de l'hotel, David Coll. La nit de l'1 d'octubre, diversos agents vestits de paisà van atacar amb porres extensibles un grup de ciutadans que es manifestava al carrer.

Coll ha assegurat que la Guàrdia Civil els va enganyar perquè van dir-los que eren agents de reforç davant l'amenaça jihadista a Catalunya i no unitats pensades per intentar boicotejar el referèndum. "La sensació d'haver-los tingut a casa és horrorosa. Mai més agafarem aquesta púrria", ha etzibat. L'hotel tanca ara portes i ja no tornarà a obrir fins la propera temporada.



Els responsables de l'establiment asseguren que han pres la decisió per ells mateixos, de manera convençuda i neguen pressions de qualsevol tipus. En aquest sentit, Coll ha volgut aclarir el posicionament de l'hotel s'ha pres al marge de les declaracions de l'alcaldessa, Montserrat Candini, que lamentava aquest dilluns al migdia la presència d'agents a la ciutat. "Estem desfets. Pensàvem que eren policia antijihadista que venia a ajudar i fins i tot fa uns dies ens van dir que havien detingut un terrorista", es lamenten ara des de l'empresa. Els agents de la Guàrdia Civil feia unes tres setmanes que eren a Calella i no tenien data fixada per marxar.

Coll detalla que a primera hora d'aquest matí els ha comunicat que no eren benvinguts a l'establiment després dels aldarulls provocats la nit anterior a Calella, així com de l'actitud violenta i repressiva mostrada arreu del país durant la celebració del referèndum: "Al principi s'han fet una mica el ronso, però han acabat marxant. No els volem mai més".

El representat de l'empresa gestora de l'Hotel Vila lamenta que la situació hagi pogut incomodar alguns veïns i demana que no se'ls criminalitzi perquè també ells van ser víctimes d'un engany. Un cop desallotjat el destacament de la Guàrdia Civil, l'establiment tanca portes fins la propera temporada d'estiu, com tenien previst inicialment.

Els hotels de Calella no volen més policia espanyola

D'altra banda, l'Hotel Les Palmeres i l'hotel Catalonia, també han instat els agents de la policia espanyola a abandonar les seves instal·lacions. L'Hotel Les Palmeres -que allotjava agents de la policia espanyola- ha condemnat a través de les xarxes socials les accions "desproporcionades i covards" de la policia espanyola i la Guàrdia Civil "contra els nostres ciutadans". En aquest sentit, asseguren que d'ara en endavant no s'acceptaran més grups d'agents "davant les inhumanes actuacions dels cossos de seguretat de l'estat espanyol envers les concentracions pacífiques dels ciutadans de Catalunya".



Fonts policials han informat que els agents de la Policia Nacional estan buscant un altre lloc on allotjar-se, enlloc de marxar de Catalunya. Gimnasos, bars i altres comerços de Calella també s'han negat a atendre els agents que ahir van maltractar indiscriminadament els ciutadans de Catalunya.

