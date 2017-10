Catalunya viu una jornada de vaga davant la desvergonya d'Europa

Última actualització Dimarts, 3 d'octubre de 2017 11:00 h

Sols el poble pot garantir el caràcter vinculant del referèndum

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Europa no falla. La institució que és incapaç d'entendre el Brèxit per la prepotència que desprèn la seva visió de propietaris de la veritat, amplia la seva reputació de vergonya acumulada després d'anys d'una greu manca de sensibilitat social amb el posicionament públic davant els fets de l'1-O.

Pla general de l'entrada de l'IES de l'Ebre, a Tortosa, encara amb un cartell sobre l'1-O i amb les portes tancades per l'Aturada de País d'aquest dimarts

Si alguna conclusió podem extreure de la compareixença d'ahir de Margaritis Schinas, portaveu de la Comissió Europea, és que un ens que reafirma la seva posició de "no intromissió" i redueix la repressió a un "afer intern" no és, per a res, una figura legitimada per intervenir en la causa catalana.

El comunicat, indigne de qui diu defensar els drets civils de tots els ciutadans europeus, embruta iniciatives que encoratgen l'esperança quan els eurodiputats aconsegueixen forçar la incorporació d'un nou punt a l'ordre del dia del ple de dimecres per debatre 'Estat de Dret, Constitució i Drets Fonamentals a Espanya, arran dels esdeveniments a Catalunya'. Però el missatge és molt clar, no comptem amb Europa, això només ho farem possible els ciutadans.

A la vaga!

És vital que davant l'agressió la resposta sigui més mobilització. La vaga d'avui és important, escolti o no Europa, el referèndum el va fer el poble pel poble. Les concentracions han d'acompanyar les institucions que aquesta setmana han de gestionar el caràcter vinculant de l'1-O de la millor manera possible: iniciant el procés parlamentari per aprovar la Declaració d'Independència.

Aturar el país avui, i tants dies com faci falta, és una empresa que hem d'encetar per reivindicar el dret a decidir, en pro de les llibertats i en contra de la censura. Ni Europa, ni l'Estat, jutjaran en què queda el referèndum vinculant de diumenge passat. Només els ciutadans tenen la potestat per determinar el seu caràcter.

