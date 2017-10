Populars i socialistes eviten que l'Eurocambra es mulli amb l'afer català

Última actualització Dilluns, 2 d'octubre de 2017 19:35 h

Els Verds i l'Esquerra Unitària Europea van demanar que el Ple abordés la violència policial, però els socialistes han optat per incloure un debat amb el suport dels populars

Reunit des d'aquest dilluns a Estrasburg, el Ple del Parlament Europeu ha mostrat preocupació per la situació que viu Catalunya i ha inclòs en l'agenda d'aquesta setmana un debat sobre la repressió i violència que han patit milions de catalans i les seves institucions. Amb tot, es tracta d'una victòria entelada pels socialistes i populars europeus: diumenge, després dels atacs policials injustificats per l'1-O, els Verds i l'Esquerra Unitària Europea van demanar que el Ple abordés la violència policial, però els socialistes han optat per incloure un debat amb el suport dels populars.

La discussió se celebrarà dimecres a la tarda com a primer punt de l'ordre del dia, sota el nom de "Constitució, Estat de Dret i Drets Fonamentals a la llum dels esdeveniments". Els Verds/ALE ja havien proposat la setmana passada incloure en l'agenda de la sessió plenària la qüestió a Catalunya però el veto dels socialistes i els populars europeus va impedir-ho.



El Govern espanyol, criticat també per eurodiputats contraris al referèndum



Segons l'ACN, alguns eurodiputats estrangers que són contraris al referèndum a Catalunya, han criticat eurodiputats espanyols en correus relacionats amb l'1-O. "Els catalans no volen lluitar, ni matar, només votar de forma pacífica", afirmava una diputada liberal. Els esdeveniments de l'1-O a Catalunya han generat un fort debat al Parlament Europeu, i aquests dies hi ha hagut un fort intercanvi de correus electrònics crítics amb l'actuació del govern espanyol. "El que no podem acceptar és l'ús de la força contra gent que només volen votar", va assegurar en un correu electrònic una eurodiputada liberal, segons ha pogut saber l'ACN. "L'ús de la força policia per aturar-ho d'aquesta manera és inacceptable", va dir.

Davant d'alguns correus electrònics d'eurodiputats espanyols en contra del referèndum i acusant els catalans de tenir vincles amb Rússia a través de Julian Assange, un parlamentari britànic va qüestionar l'actitud espanyola. "No hi ha cap propaganda quan veiem amb els nostres propis ulls com una policia criminal ataca i colpeja gent desarmada que no l'ha atacat".

Un altre eurodiputat estranger, contrari a la independència, va acusar tot i això als espanyols d'amagar la realitat. Davant d'una sèrie de correus electrònics de l'eurodiputat del PP Ramón Luis Varcárcel i de l'ex UPyD Enrique Calvet, el parlamentari, del grup liberal, va dir que "trobava a faltar" en els seus escrits "com a mínim una paraula de pena per la brutalitat que la policia ha mostrat". "És increïble que això passés a Espanya, és realment inacceptable, no hi ha excuses", va assegurar.

