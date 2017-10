El Govern espanyol eleva sospitosament la xifra de policies espanyols ferits l'1-O

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 d'octubre de 2017, 20.57 h









AQUESTA COLLA DE FEIXISTES FRANQUISTES DEL PP SÓN UNS . . .







. . . ETERNS MENTIDERS FARSANTS I FALSARIS !! !! !! !!









COM DIUEN ELS FRANCESOS:









ILS MENTENT COMME ILS RESPIRENT, MENTEIXEN COM RESPIREN !! !! !! !!

















DEIEN, PROMETIEN I JURAVEN QUE . . .











, , , QUE "NO VOTARÍEM" . . .













HUAH HUAH HUAH HUAH !! !! !! !! . . .











AQUÍ D'AIXÒ SE'N DIU:













. . . . B O CA M O L L S !! !! !! !! . . . IL.LUSOS !! !! !! !!













HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAAH !! !! !!... Llegir més