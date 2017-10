El país s'atura en una condemna massiva a l'Estat espanyol

Última actualització Dimarts, 3 d'octubre de 2017 10:30 h

L'aturada general es segueix des de tots els àmbits de la societat

ACN.- Resposta massiva a la crida de la Taula per la Democràcia per aturar el país aquest dimarts com a mostra de rebuig a la repressió de l'estat espanyol i la violència exercida per la Guàrdia Civil i la policia espanyola per intentar impedir que la ciutadania de Catalunya votés en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. En un fet insòlit que demostra la gravetat de la situació, que va deixar ferides prop de 900 persones, una d'elles en estat crític, el mateix Govern de la Generalitat s'ha adherit a la iniciativa, i aturarà tots els seus serveis si no són absolutament imprescindibles.

La Taula per la Democràcia, organisme creat per entitats i associacions com UGT, CCOO, les patronals PIMEC, CECOT, l'ANC i Òmnium per donar resposta a la vulneració de drets fonamentals de la ciutadania, ha animat a aturar l'activitat laboral i comercial tot el dia i a sumar-se a les diferents mostres de rebuig a l'actitud de l'estat espanyol contra el procés sobiranista organitzades arreu del país.

Una de les accions que es preveu més multitudinària és la convocatòria per concentrar-se a les sis de la tarda davant dels ajuntaments de totes les capitals de comarca. A Barcelona, la concentració serà a la plaça Universitat. A banda, Crida per la Democràcia també ha convidat a portar flors a les onze del matí als col·legis electorals que van ser assaltats per les forces policials estatals durant l'1 d'octubre.

Empreses d'implantació arreu del territori com el Grup Bon Preu ja han anunciat que se sumen a l'aturada de país, una decisió empresarial que comporta que els treballadors no veuran descomptada la jornada del sou. També ho faran Petrolis Independents, Frit Ravich o les 770 empreses de Mercabarna, que ja han anunciat que secunden la convocatòria. Entitats esportives com el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol, o conglomerats empresarials com el Grup Ametller Origen també ho faran.

També s'hi han sumat diverses associacions empresarials, com ara la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya, Retailcat, la Fundació d'Empresaris de Catalunya, la Fundació Comerç Ciutadà o l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà.

Des del punt de vista de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, empreses i centres de recerca d'arreu del país també han decidit adherir-s'hi, entre ells l'Ajuntament de Barcelona.

També ho faran sindicats agraris com Unió de Pagesos, que ha demanat estacionar els tractors a les places dels pobles en el marc de la mobilització, o sindicats sanitaris com Metges de Catalunya, que ha rebutjat la violència policial. Els estibadors del Port de Barcelona també hi participaran.

Hi haurà aturades també al món docent, on universitats com la Rovira i Virgili o la de Girona o nombrosos centres educatius de primària i de secundària d'arreu del país han anunciat que se sumen a la convocatòria de la Taula per la Democràcia.

Els mitjans de comunicació públics, com la mateixa Agència Catalana de Notícies, se sumen a l'aturada. A TV3 i a Catalunya Ràdio els treballadors han decidit adherir-si faran 24 hores d'aturada.

En canvi, Banc Sabadell i CaixaBank no s'han sumat a l'aturada del 3 d'octubre, tot i que han fet públic que respecten el dret dels treballadors a fer-ho, tal com també ho ha fet la Diputació de Girona.

També cal indicar que PIMEC, que forma part de la Taula per la Democràcia, ha volgut aclarir que respecta la voluntat individual de cadascun dels seus membres i que dona suport a la decisió d'aturar l'activitat o no, total o parcialment. PIMEC ha apostat pel pacte dins l'empresa.