Concentració multitudinària a Plaça Universitat

Dimarts, 3 d'octubre de 2017

Milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona

Alba Garcia Àvila @a_garciaavila - No eren encara les 12.00h del migdia, hora de la convocació, que la plaça Universitat de Barcelona estava plena de gom a gom. En un ambient festiu i pacífic, milers de persones s'han manifestat per mostrar el seu rebuig a les actuacions violentes de la policia espanyola el passat 1-O.

Des de primera hora del matí, moltes persones s'han concentrat davant els mercats i places dels diferents barris de la ciutat per començar junts la marxa cap al centre de Barcelona.A Plaça Universitat, seu dels estudiants en les protestes dels últims dies, milers de persones concentrades. "Els carrers seran sempre nostres", "hem votat" i "democràcia" són els clams que s'han cantat , mentre les banderes ondejaven i sobre els caps sobrevolaven cartells amb missatges reivindicatius.Estudiants, bombers, entitats i ciutadans han sortit avui al carrer per expressar el rebuig a les càrregues policials de l'1-O i mostrar la unitat del poble de Catalunya davant la defensa de la democràcia.Cap a la 13.00h del migdia, en un ambient festiu i pacífic, la concentració ha marxat direcció el TSJC i el Parc de la Ciutadella on es troba el Parlament.