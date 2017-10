[Vídeo] Milers de persones davant de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policia a Barcelona

Amb un ambient festiu i pacífic, els manifestants cantaven crits a favor dels "Mossos", "independència", "premsa espanyola manipuladora", "els carrers seran sempre nostres", "hem votat", "Piolines" i fins i tot "Me voy" de Julieta Vengas.

