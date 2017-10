[Vídeo] Caçat un policia espanyol infiltrat intentant provocar aldarulls

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

3 d'octubre de 2017, 13.53 h

El president del Consell Europeu parla amb Rajoy i li demana evitar “més ús de la força”.

Donald Tusk diu que cal "trobar vies" per prevenir una "escalada" més gran.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha explicat via Twitter aquest dilluns que ha parlat amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "He demanat trobar vies per evitar més ús de la força i escalada", ha piulat. https... Llegir més