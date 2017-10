[Fotos] Els catalans defensen el seu Parlament contra la repressió de l'estat

Última actualització Dimarts, 3 d'octubre de 2017 15:35 h

La cambra és el punt final d'una mobilització que ha reunit milers de ciutadans

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Des de la plaça Universitat de Barcelona, milers de persones s'han desplaçat aquest matí cap al Parlament de Catalunya en una marxa on han destacat els clams per la pau, la democràcia i l'ajuda d'Europa a Catalunya. Un cop concentrats a les portes de la cambra, els impulsors de la mobilització -Universitats per la República- han declarat el punt final de la manifestació com a símbol que "els catalans defensarem el nostre Parlament i demanarem que es proclami la República". Entre ovacions, també han instat els ciutadans a seguir amb l'actitud cívica i pacífica que han demostrat fins ara i no caure en les provocacions dels infiltrats de la policia espanyola.





Notícies relacionades

Tot el matí s'ha respirat un ambient de reivindicació i festa a la vegada. Hi ha hagut música, humor, però també xiulets per als helicòpters de la policia espanyola que han seguit els manifestants des de l'aire.També han seguit la manifestació, però des dels seus balcons, molts veïns -en la seva majoria gent gran- que aplaudien els concentrats al carrer i els seguien en els seus càntics. Han entonat els habituals "els carrers seran sempre nostres" , "fora les forces d'ocupació" o "independència".En una aturada general massiva al país, a la qual s'han sumat molts i diversos sectors i perfils de la societat, ha destacat el protagonisme dels bombers. Aclamats per la població per protegir-los de la violència injustificada de la policia espanyola aquest diumenge, la gent els parava al carrer i -al Parlament- els han cedit la primera línia de la mobilització.La imatge del camí que han fet els ciutadans cap al Parlament és impactant, per la quantitat de gent que s'hi ha concentrat en una protesta pacífica. Davant les portes de la cambra catalana, s'ha sentit el cant dels Segadors i un rebuig a la repressió que l'estat espanyol ha exercit en contra de les institucions catalanes, representants del poble de Catalunya.