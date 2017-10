Albiol visita la policia dels hotels de Pineda i els felicita

Última actualització Dimarts, 3 d'octubre de 2017 16:45 h

La Fiscalia ordena investigar per odi i discriminació l'expulsió dels cossos estatals dels hotels de Calella i Pineda de Mar

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- La Fiscalia Provincial de Barcelona ha ordenat obrir una investigació per un possible delicte d'odi i discriminació els casos d'expulsió dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil dels hotels de Calella i Pineda de Mar. La fiscal en cap de Barcelona, Ana M. Magaldi, ho ha encarregat al fiscal especial per delictes d'odi Miguel Ángel Aguilar que, al seu torn, ja ha sol·licitat a una unitat adscrita del cos de la policia espanyola que recull informació. L'escrit precisa que es podrien haver produït amenaces i coaccions als propietaris dels hotels per part dels ajuntaments, amb l'objectiu d'obligar-los a abandonar les instal·lacions.

Albiol cridant viva España y viva Cataluña al mig dels agents de la Policia Nacional que diumenge es van dedicar a sembrar el terror pertot. pic.twitter.com/WVfuPhQUmz — Manel Vidal Boix (@zuvielzirkus) October 3, 2017

És rebut com un primer ministre de visita a la colònia, els ha animat i felicitat per la seva actuació violenta del passat diumenge.Per contra, l'Ajuntament de Pineda de Mar i els hotels Checkin Mont-palau i Checkin Pineda han emès un comunicat conjunt assegurant que la decisió d’avançar dos dies la sortida dels agents de la policia espanyola allotjats als establiments respon a raons de seguretat i té per objectiu de "garantir la convivència" al municipi".Concretament, manifesten que en una reunió amb representants del govern municipal i la cadena hotelera es va acordar "de mutu acord" que la sortida es produiria en el transcurs d'avui. "En cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l’hora de prendre aquesta decisió i desmentim que l’Ajuntament hagi amenaçat a l’establiment hoteler amb el tancament ", han precisat en un comunicat.