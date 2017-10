La Fiscalia nega la violència policial

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

3 d'octubre de 2017, 19.30 h

Amb tot el que ens han fet, no odiem al poble espanyol sinó que sentim pena per ells ja que hauran de viure tota la seva vida en una dictadura feixista.



With everything they have done to us, we do not hate the Spanish people but we feel sorry for them since they will have to live all their life in a fascist dictatorship.



Con todo lo que nos han hecho, no odiamos al pueblo español sinó que sentimos pena por ellos ya que tendran que vivir toda su vida en una dictadura fascista.