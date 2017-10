O ara o mai: República o extinció

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 05:00 h

O blanc o negre. El futur de Catalunya és a les nostres mans

Gerard Sesé @gerardsese - Contra anàlisi - La gent de Catalunya ha demostrat durant tres dies seguits que això ja no té aturador. No existeixen matisos sobre el que està passant: o anem a totes com fins ara i guanyem o la repressió i aniquilació de l'Estat caurà amb brutalitat sobre nosaltres i ens destruirà per sempre com a poble.

Avui, dia 4 d'octubre, només podem afirmar una cosa: ja res no serà com era abans: o guanyem i proclamem la República o ens convertirem amb una regió massacrada i exterminada. La violència policial és una mostra de fins a quin punt l'Estat no perdonarà al derrotat. Per tant, no ens queda altra opció que la de guanyar.

Fa 3 dies que els catalans estan donant una lliçó de contundència i maduresa. Per una banda, contundència en les formes i la determinació, en sortir al carrer i no tenir por de la brutalitat de les forces de repressió espanyoles, de perdre la veu, dormir poc... i, malgrat tot, tornar a ser al peu del canó. I, per l'altra, amb maduresa per demostrar que això no és fugaç ni un moviment efímer sinó que són l'ànima i la consciència arrelades i ancorades d'un poble que sap que l'arma més potent que té és l'actitud festiva, reivindicativa i, sobretot, pacífica. La sensatesa ètica i moral i el famós seny català han aflorat de manera èpica en els moments més sensibles. Just després de rebre cops i coces, de ser violentats, ultratjats i forçats, nosaltres, els catalans, ensangonats de cos i esperit, hem sabut aparcar la ràbia, la impotència i la frustració i convertir-ho tot en clavells, abraçades, càntics, tambors i pancartes i fraternitat.

Fins i tot hem convençut els nostres compatriotes unionistes, que per primera vegada surten a manifestar-se amb nosaltres. Han descobert que estem més a prop d'ells del que es pensaven i, també, que els independentistes no som els adversaris a combatre. Els catalans que se senten espanyols, per fi, estan descobrint que l'enemic és l'Estat i progressivament ens van fent costat. Els espanyols han perdut el relat de les idees, la imatge internacional i, el pitjor de tot, el respecte de la seva gent.

Que tothom tingui molt clar que ara no podem defallir. Hem demostrat, a més, que quan sortim en massa, junts i units, la policia espanyola ens té por i s'amaga. Van poder actuar l'1 d'octubre perquè els milions de catalans independentistes estàvem repartits pel país. Ahir, dia 3, amb concentracions tan nombroses i majoritàries, no hi poden fer res. Una clara demostració que ens necessitem en combat i en alerta fins al final. Tothom és necessari i ningú és imprescindible, cal tenir-ho present. Cada ànima nostra multiplica les que l'envolten creant un efecte catàrtic que ens dóna empenta i coratge i ens fa invencibles.

És una revolució en tota regla, del poble i de les institucions catalanes, anant plegats. El xoc de trens ha arribat i ara hi hem de posar tots el coll per a aconseguir allò que alguns anhelem des de fa segles i altres des de fa poc: ser lliures. Depèn de nosaltres.

