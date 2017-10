Tenim un Rei i un Estat en contra, la victòria és a les nostres mans

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

4 d'octubre de 2017, 08.26 h





ADVERTÈNCIA A FELIPE (lleugerament millorada) :











FelipeeeeeeeeEEEEE E E E E !!!!







Eh ! Felipe . . . no ho entens que cal ser molt, mooooolt RUC per pensar que amb aquest to del teu discurset et guanyaras la simpatia dels catalans?







O ÉS QUE ENCARA ETS MÉS RUC DEL QUE JO EM PENSO, I CREUS QUE PER LES MALES PODRÀS DOMINAR TOT UN POBLE??





A QUIN ANY VIUS, FELIPE ?? AL 1600??





VES AMB COMPTE, FELIPE, PERQUÈ LLEGINT ELS DISCURSOS DE "PIM-PAM-FUEGU" QUE T'ESCRIU EL SARGENTO MORALES... Llegir més