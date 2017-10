Segons un avançament de l'entrevista publicat a la pàgina web de la BBC, el cap de l'executiu català també ha qualificat de "molt decebedora" la reacció de la Unió Europa a la repressió policial de l'1-O i s'ha mostrat en desacord amb el fet que la Comissió Europea continuï considerant els fets durant el referèndum de diumenge com un assumpte intern d'Espanya.

