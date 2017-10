Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 09:20 h

El conseller de Presidència i portaveu de la Generalitat assegura que després de sentir a Felip VI "molta gent vol proclamar la república ja"

A.S. | "El discurs del rei va ser espantós, va ser la versió monàrquica del "a por ellos" i no hi va haver cap disculpa dels atacs que va rebre la gent que va sortir a votar", ha comentat aquest dimecres el conseller de Presidència i portaveu de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, en una entrevista als Matins de TV3.

"Va sortir a fer el mateix discurs que podria haver fet Soraya Sáenz de Santamaria. I això ens situa, després de sentir-lo a ell, a república o república", ha explicat.

"Ha justificat la barra lliure per fer el que es vulgui, per això dic que el discurs del rei és una greu irresponsabilitat. No ha deixat caure en tot el discurs la paraula diàleg" i ha afegit que "oblida a tota aquesta gent que vol votar i decidir el futur polític de Catalunya". "Tot el món ha vist una violència desproporcionada contra aquest fet i el que fa el rei és posar més llenya al foc".

"Després de sentir el discurs del rei, molta gent vol proclamar la república ja", ha sentenciat.

