Trapero, Cuixart i Sánchez, citats a declarar per un possible delicte de sedició

Segons ha avançat el digital El Español, l'Audiència Nacional ha citat a declarar aquest divendres el Major dels Mossos, Josep Lluis Trapero, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i el de l'ANC, Jordi Sánchez.

Estan citats com a investigats per un possible delicte de sedició. Segons el mateix digital, el Major dels Mossos és citat per la seva possible responsabilitat del "setge que van patir els agents de la Guardia Civil el passat dia 20" durant els registres a la Conselleria d'Economia.

Els responsables de les entitats sobiranistes, l'Audiència Nacional els atribueix la responsabilitat de donar ordres a la ciutadania de continuar davant la Conselleria d'Economia "impedint als agents sortir de l'edifici", segons l'atestat que cita el digital.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Sánchez, no confirma si aniran a l'Audiència Nacional aquest divendres. "És una bogeria", diu el president de l'ANC, que afirma que "estem davant d'una operació d'estat" perquè el rei "va obrir la caixa de les porres i la supressió de l'autogovern".