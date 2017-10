Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 10:40 h

Els empleats de l'emissora retreuen als directius que no s'hagués planificat cap alteració de la programació habitual del diumenge passat

Els treballadors de Ràdio 4 i de RNE a Catalunya han denunciat un "intent de minimitzar" la jornada de l'1-O per part dels directius de l'emissora.

En un comunicat, els empleats lamenten que no s'hagués planificat cap alteració de la programació habitual de diumenge passat i que s'hagués d'improvisar un programa especial de matí i de vespre que no van recollir la majoria de compareixences que es van produir després del tancament dels col·legis electorals.En aquest context, manifesten públicament la "manipulació i la visió esbiaixada" que es dóna des dels mitjans de comunicació on treballen de la realitat de la societat catalana. I afegeixen que els treballadors no en són responsables.