153 cotxes amb les rodes punxades entre Verges, Medinyà, Sarrià de Ter i Girona

Els Mossos estan començant a agafar les primeres denúncies dels veïns afectats

Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat fins a 137 cotxes amb les rodes punxades als municipis de Verges (Baix Empordà), Medinyà, Sarrià de Ter (Gironès) i Girona. En concret, a Verges se n'han trobat 95 (i no 120 com s'havia informat inicialment); a Medinyà, 13; a Sarrià, 16; a Llagostera 16 i a Girona (a la zona de la Devesa i l'Auditori) se n'han localitzat 13 més.

Pla detall d'una de les rodes punxades a l'aparcament la Davallada de Verges © Gemma Tubert Comparteix Tweet

Catalunya, CUP, Espanya, independència, Lluís Llach, referèndum, Verges

De matinada, uns desconeguts han rebentat de manera indiscriminada els pneumàtics dels vehicles i, ara, la gent s'està organitzant per intentar portar a la feina aquells veïns afectats. Verges, governat per la CUP, és el poble natal del diputat de JxSí i cantant Lluís Llach, autor de cançons com 'L'Estaca'.



Precisament, després que l'alcalde Ignasi Sabater l'hagi informat de l'acció vandàlica, Llach ha fet un tuit on expressa "tot el suport a la gent" del seu poble. En aquest municipi, s'han vist afectats entre 150 i 200 cotxes.



El de Verges, però, no ha estat un cas aïllat a la demarcació. A Medinyà (Gironès), els veïns del carrer Doctor Fleming també s'han despertat amb les rodes punxades dels cotxes que hi havia aparcats allà. En total, quinze vehicles (dels quals, a un d'ells li han rebentat les quatre rodes i, a la resta, dues).



Medinyà va convertir-se en el municipi 222 de les comarques gironines, però la setmana passada el Tribunal Constitucional va anul·lar la llei que l'independitzava de Sant Julià de Ramis. Les accions també s'han repetit la Sarrià de Ter (Gironès) i a Tallada d'Empordà (Baix Empordà) hi ha aparegut un cotxe amb una roda punxada i s'està investigant si té relació.







L'Alcalde de Verges em diu q el poble s'ha desvetllat amb totes les rodes dels cotxes rebentades. Tot el suport a la gent del meu poble. — Lluís Llach (@lluis_llach) October 4, 2017 Verges s'ha despertat aquest matí amb una trista notícia. Entre 150 i 200 vehicles que estaven estacionats al carrer tenen les rodes punxades. Alguns només una, d'altres dues i alguns, totes quatre. L'acció vandàlica s'ha produït a diversos punts del municipi, de manera indiscriminada i ha provocat problemes de mobilitat a diversos veïns que havien d'anar a treballar.

Ningú ha sentit res i, de fet, l'acció s'hauria d'haver produït de matinada perquè un dels afectats, en Vicenç Carreras, a qui han punxat les quatre rodes, explica que va arribar de treballar a quarts de dotze de la nit i no va veure ni sentir res estrany. Per això, l'Ajuntament ha demanat la col·laboració ciutadana i, a través de les xarxes socials, ha emplaçat a tots aquells que tinguin càmeres de videovigilància a comunicar-ho.

Aquest matí al carrer no es parlava d'altra cosa i tothom coincideix en el fet que es tracta d'una acció coordinada i organitzada. També que està relacionada amb les mobilitzacions independentistes que s'han fet al municipi.



De fet, l'alcalde, Ignasi Sabater, ha apuntat directament a la policia espanyola i la Guàrdia Civil, a qui ha acusat de "d'anar de dinar uniformats i de nit incontrolats".

Sabater assegura que té a veure amb el fet que durant l'1-O els van impedir l'entrada al municipi amb tractors i jardineres. A més, aquest dimarts van tallar diverses carreteres. "Nosaltres seguim amb mobilitzacions modèliques i pacífiques i ells amb aquestes accions", ha dit. "El que ha passat avui és totalment inacceptable", ha afegit.

