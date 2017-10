L'Ajuntament de Barcelona descomptarà el sou als funcionaris que van fer vaga

Avui mateix, l'Ajuntament ha donat instruccions a tots els treballadors perquè comuniquin al seu responsable si van fer vaga o no. També perquè justifiquin la seva absència en el cas d'haver assistit a les assemblees organitzades o per altres motius.

L'alcaldessa Ada Colau sí descomptarà el dia de vaga del sou dels funcionaris que hi van participar i no als que diuen que van fer aturada del país.









El govern no descomptarà el sou als seus treballadors



La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha negat que es descompti sou als funcionaris que hagin secundat l'aturada de país, tallant de soca-rel la voluntat del ministre Montoro de modificar les nòmines dels treballadors públics que no han treballat aquest 3-O.



"Vull recordar que els servidors públics no han fet vaga, sinó que com a administració ens hem adherit a la Taula per la Democràcia i hem pactat una aturada amb els funcionaris", ha assenyalat la consellera.