L’editor de ‘Financial Times’ demana una “mediació internacional” per Catalunya

En dues piulades a Twitter, el periodista ha deixat clar que això no vol dir que la mediació hagi d'arribar de la Unió Europea, sinó d'algú "imparcial", que ha de "trencar l'impàs entre Madrid i Catalunya".A més, l'editor del diari econòmic britànic creu que el que no necessita l'Estat és "una intervenció de la monarquia que sembla una aposta equivocada sobre Catalunya", en referència a la declaració institucional del rei Felip VI d'ahir al vespre.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal