Albiol justifica la violència policial de l'1-O

Sant Pere de Ribes

4 d'octubre de 2017, 15.20 h

IMPORTANT, IMPORTANT, IMPORTANT

Atenció: Això m'acaba de passar a mi. Un individu alt i primi, uns quaranta i escaig d'anys, cabell gris, estava fent fotos de cases que tenien estelades al meu carrer a Sant Pere de Ribes. Li he preguntat que feia i m'ha dit: "estoy en la calle, hago lo que quiero", Li he dit que trucaria a la policia i ha marxat. He avisat els mossos i els he explicat tot això.Aquest individu ha marxat amb un mini de color crema o beige. No he pogut veure la matricula, segon... Llegir més