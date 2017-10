Ballesteros perd la majoria absoluta a Tarragona

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 14:30 h

El regidor d'Units per Avançar de Tarragona renuncia a la regidoria de Cultura i a la quarta tinença d'alcaldia "per responsabilitat i dignitat"

Finalment s'ha trencat el pacte de govern del PSC, el PP i el regidor de l'antiga Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que atorgava a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros la majoria absoluta en el plenari de Tarragona -amb 14 de 27 regidors-.

El regidor d'Units per Avançar, Josep Maria Prats, ha comunicat la seva dimissió com a quart tinent d'alcalde i regidor de Cultura, contrari a "l'ús indiscriminat de la violència" i la repressió policial que es va dur a terme l'1-O. Prats explica en un comunicat que ha pres aquesta "dolorosa i difícil" decisió per "dignitat i responsabilitat". "Quan la força substitueix la paraula, no té sentit mantenir un pacte amb qui és incapaç de condemnar la violència", ha recriminat Prats en el seu comunicat.



Josep Maria Prats ha decidit trencar el pacte de govern amb PSC i PP, que garantia la majoria absoluta en el plenari a Ballesteros, després de les primeres advertències que ja va fer saber dilluns, l'endemà de l'1-O, en mostrar-se contrariat amb l'actitud dels seus socis de govern municipal davant de "l'ús indiscriminat de la violència que es va exercir contra els ciutadans que lliurement havien decidit fer ús de la seva llibertat", diumenge.



L'"escenari ha canviat"

A través d'un comunicat, Prats sosté que està "fermament" convençut que "l'escenari ha canviat" i fins i tot qüestiona "si els actors" han de continuar "amb el mateix guió o baixar al patí de butaques".

El regidor de l'antiga Unió argumenta que la seva és una decisió presa des de la serenor i la reflexió, i que dimiteix "per coherència, per lleialtat i, àdhuc, per dignitat personal" dels seus càrrecs com a quart tinent d'alcalde i regidor de Cultura que ha ocupat durant un any i mig. "Renunciar-hi és dolorós perquè aquest projecte ha estat il·lusionant i em sento profundament afortunat d'haver-ne format part", ha remarcat.



Després d'un agraïment al personal de la conselleria de Cultura i a la resta de consellers de l'equip de Govern i els partits de l'oposició, Prats assegura que es mantindrà "lleial amb els compromisos per garantir l'estabilitat i la viabilitat dels projectes de ciutat" com a conseller del grup municipal d'Units per Avançar.

