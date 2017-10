L'1-O entrarà al Museu d'Història de Catalunya

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 15:30 h

Han demanat a Sant Julià de Ramis el vidre del pavelló rebentat per la Guàrdia Civil durant la celebració del referèndum

ACN.- Les restes del vidre trencat per agents de la Guàrdia Civil durant la càrrega al pavelló de Sant Julià de Ramis (Gironès) aniran al Museu d'Història de Catalunya, que ha demanat al consistori si podien treure el vidre esberlat en una sola peça i entregar-lo. Així ho va explicar aquest dimarts l'alcalde, Marc Puigtió, durant l'acte convocat davant del pavelló municipal en el marc de les concentracions arreu del país en aquells col.legis on policia i Guàrdia Civil van entrar-hi amb violència contra els votants.

Agents de la Guàrdia Civil rebentant la porta del col·legi electoral de Sant Julià de Ramis © Xavier Pi Comparteix Tweet

A Sant Julià, més de mig miler de persones es van concentrar a l'acabada de batejar com a 'Plaça de l'1 d'Octubre'. Un d'ells era Jaume Casamitjana, un dels qui va preparar la celebració del referèndum al municipi. "No es va poder votar a Sant Julià, però l'actitud de la policia aquí va servir per avisar la resta de col·legis electorals", ha recordat.



Les imatges i el record de la Guàrdia Civil entrant al pavelló de Sant Julià de Ramis formen part de la memòria de l'1 d'octubre i ara també de la història. Aquest dilluns, tècnics del Museu d'Història de Catalunya es van posar en contacte amb el consistori interessats amb les restes del vidre. L'alcalde, Marc Puigtió, ha detallat que els van demanar "si es podia extreure el que quedava de manera sencera i que no es trenqués". Un cop van aconseguir canviar-lo, el vidre esberlat s'ha guardat en dependències municipals a l'espera que des del museu el vinguin a buscar.

Quan l'alcalde ha llegit el punt de la moció aprovada ahir al vespre que recull el canvi de nomenclatura de l'espai, els concentrats han esclatat en aplaudiments. L'aprovació del públic s'ha tornat a sentir quan Puigtió ha afirmat que l'Ajuntament ha declarat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, pesona 'non grata' al municipi. "Hem aprofitat pe llegir el manifest de la moció i explicar al poble els acords presos per tots els grups", recorda Puigtió.



El Departament de Cultura habilitarà un sistema per recollir vídeos i fotos de ciutadans per documentar l’1-O



El Departament de Cultura ha precisat que habilitarà un sistema de recollida del material audiovisual de la mobilització a Catalunya dels darrers dies. “Són també el nostre patrimoni”, ha precisat el conseller de Cultura, Lluís Puig, en una piulada a Twitter, que ha avançat que properament informaran de com transmetre-ho. En un sentit similar s’ha pronunciat Biblioteques de Catalunya, que ha demanat per les xarxes socials que els ciutadans conservin “en llocs segurs” tots els vídeos i fotografies que estan difonent amb l’objectiu de documentar els fets vinculats amb l’1-O.

