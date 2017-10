Bansky, el grafiter més famòs del món, pinta un mural pel dret a votar dels catalans

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 17:30 h

El va difondre a les seves xarxes socials l'1-O i ja té milers de visualitzacions

Tothom està pendent de la situació de repressió que viu actualment Catalunya. Fins i tot Bansky, el grafiter més famós del món i que encara manté la seva identitat en secret, s'ha inspirat en la prohibició del dret a vot dels catalans per part de l'Estat espanyol per pintar una nova obra: es tracta d'una imitació dels cartells que apareixen als ordinadors Windows quan falla el sistema amb el missatge "error del sistema. No tens el permís per votar. Prova de nou o cancel·la".

El mural pintat pel grafiter Bansky © @therealbansky Comparteix Tweet

Bansky va difondre el mural a través de les seves xarxes socials l'1-O i ja compta amb milers de visualitzacions i comentaris d'usuaris d'arreu del món que -en la seva majoria- mostren la seva incredulitat pel fet que en un estat suposadament democràtic com Espanya es puguin haver donat les imatges de força indiscriminada contra ciutadans pacífics que vam veure el passat diumenge.Banksy (Bristol, Regne Unit, 1975) és un artista del carrer conegut a escala mundial. Els seus grafits solen destacar per tractar temes controvertits i per la crítica social i política que hi contenen. S'esforça per mantenir el seu nom ocult, un misteri que la premsa encara no ha aconseguit resoldre.