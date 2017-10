El PP de Roses s'aparta de la disciplina de partit i condemna la violència de l'1-O

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 16:30 h

Cap dels dos regidors de l'Ajuntament es plantegen abandonar el partit

Malgrat haver-se posicionat en contra del decret d’alcaldia signat en suport del referèndum, el PP de Roses es desmarca de la disciplina de partit i condemna "tota la violència" que es va viure l'1-O.

El passat 15 de setembre, el PP de Roses es va posicionar en contra el decret del referèndum. En aquell moment, Escobar va advertir a l'alcaldessa Montse Mindan que el suport a l'1-O i la celebració d'aquest atemptava contra la legalitat vigent.



L'anunci del PP de Roses arriba pocs dies després que la regidora d'aquest partit a Palamós, Vanessa Mányik, anunciés que abandonava el grup arran de la repressió policial i l'actuació de l'Estat durant l'1-O.

El portaveu del PP de Roses, Manel Escobar, ha dit que si els populars no condemnen la violència "nosaltres sí que ho fem". En aquest sentit, ha evitat criticar les càrregues policials perpetrades per la policia espanyola i la Guàrdia Civil però ha admès que des del grup local no veuen bé com van actuar "les dues parts".Escobar assegura que lamenten com es va desenvolupar la jornada i afirma que el que volen és "una convivència cívica". Malgrat això, assegura que cap dels dos regidors que el partit té a l'Ajuntament del municipi es plantegen abandonar el partit. "Rotundament no", ha insistit.