La CUP avisa: les detencions o inhabilitacions no evitaran que el Parlament declari la independència

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 17:00 h

La CUP ha insistit que estan "preparats" per entomar l'escenari

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El grup parlamentari de la CUP-CC ha avisat que les detencions o inhabilitacions que hi pugui haver durant les properes hores i dies a membres del Govern i del Parlament no evitaran que el Parlament declari la independència en el ple previst per a dilluns que ve. En una roda de premsa, la presidenta del grup, Mireia Boya, i el diputat Benet Salellas han asseverat que la CUP assumeix la possibilitat d'aquestes detencions i inhabilitacions però ha insistit que estan "preparats" per entomar l'escenari.

Pla mig dels diputats de la CUP Mireia Boya i Benet Salellas © Maria Belmez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes cup, DUI, referèndum

A més, han demanat que sigui la Sindicatura Electoral qui proclami els resultats del referèndum de l'1-O. La CUP també ha fet una crida a la mobilització permanent, i ha demanat que la ciutadania "acompanyi" el Parlament durant el ple de dilluns de la setmana que ve.

Recuperar la Sindicatura Electoral

Boya ha demanat que es recuperi la Sindicatura Electoral per a proclamar els resultats de l'1-O: "Entenem que va desaparèixer temporalment per les multes de l'Estat", ha argumentat la diputada, que ha marcat que el full de ruta a seguir és, aquesta proclamació i, tot seguit, recollir el mandat ciutadà i fer-lo efectiu. És a dir, proclamar la República catalana. "Treballem per un acord polític perquè la Sindicatura sigui qui proclami els resultats", ha dit.

Tortures durant l'1-O

Durant la seva intervenció, Salellas ha qualificat de "tortura" l'acció policial contra els ciutadans durant l'1-O i ha englobat les actuacions de la policia espanyola i la Guàrdia Civil dins d'una "estratègia calculada" per "castigar col·lectivament" la població catalana. En aquesta línia, el diputat cupaire ha subratllat que al capdamunt d'aquesta decisió "no hi ha ningú més" que el rei espanyol, Felip VI.

Salellas ha donat "suport" als presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart –respectivament-, així com al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, citats tots tres per l'Audiència Nacional per sedició per les concentracions del 20 de setembre.

Notícies relacionades