El ple de la Cambra de Girona estudiarà sortir del patronat de la Fundació Princesa de Girona després del discurs del Rei

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, ha dit que Felip VI hauria de "buscar solucions més que no pas crear problemes"

ACN Girona .- El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, proposarà al ple sortir del patronat de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) després del discurs del Rei sobre Catalunya. Espadalé, que de moment no vol avançar esdeveniments –tot i que, personalment, ja té la decisió presa- ha dit que les paraules de Felip VI no li van semblar "correctes" i que s'esperava que el monarca "fes de mediador i d'àrbitre, intentant buscar solucions més que no pas crear problemes".

La intenció és que el ple de la Cambra que ha de debatre la continuïtat de l'ens al patronat de la FPdGi es convoqui aquesta mateixa setmana. En paral·lel, també hi ha altres patrons que han fet sentir el seu malestar a les xarxes socials. El director general de Metalquimia i impulsor de la Fundació per a la Creativació, Josep Lagares, ha fet una piulada on diu, literalment, "Confiava plenament en Vos, però avui m'heu decebut profundament... Vagi amb Déu, Majestat!".



La Cambra de Comerç de Girona va ser, de fet, una de les impulsores de la FPdGi, la fundació que treballa per al foment de l'emprenedoria entre els joves. L'entitat va néixer el març del 2009 –aleshores, Felip VI encara era príncep d'Astúries- i, a més de la Cambra, la van promoure també Caixa Girona, la Fundació Gala-Salvador Dalí i La Caixa.

Des de llavors, la Cambra de Comerç és patrona de la Fundació. Quan es va crear, el ple va aprovar adherir-s'hi gairebé per unanimitat. Dels seus 46 membres, tan sols dos es van abstenir i un va votar-hi en contra.

La situació avui dia, però, és meridianament diferent. Arran de les tensions derivades del procés, diversos membres del ple ja han demanat que la Cambra s'aparti de la FPdGi (que, d'ençà que Felip VI va passar a ser Rei, porta el nom de la princesa Elionor).

Ara, la sortida de la Cambra de Girona com a membre del patronat de la Fundació es debatrà al ple. I personalment, el seu president Domènec Espadalé, ja té la decisió presa. Sobretot, després del discurs que va pronunciar ahir Felip VI sobre la situació a Catalunya, on va defensar la Constitució i va acusar el Govern de "fracturar" la societat.

"Jo tinc la meva opinió, i ahir el discurs no em va agradar; no em va semblar correcte ni és el que nosaltres esperàvem", ha dit Espadalé. "Jo esperava que fes de mediador i d'àrbitre, i que intentés buscar solucions més que no pas crear problemes; aquesta és la realitat", hi ha afegit el president.

El ple, demà o divendres

La intenció és que el ple de la Cambra de Comerç es convoqui aquesta mateixa setmana (demà o, a tot estirar, demà passat). D'entrada, Espadalé ja ha demanat "no avançar esdeveniments" fins que no s'hagi celebrat, perquè està pendent de parlar i mantenir reunions amb el comitè executiu de la Cambra, amb els membres del plenari i també amb la FPdGi.

"Avui els whatsapp volen, i ja hem quedat que parlaríem seriosament de l'afer, tant la Cambra com la Fundació", ha precisat el president. "De moment, però, no puc concretar res més, perquè m'agradaria consensuar la meva visió amb els companys de la Cambra", hi ha afegit Espadalé.

