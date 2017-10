Europa fa una crida al diàleg per resoldre la crisi política a Catalunya

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 16:30 h

El viepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, creu que és l'única opció per trobar una solució al problema català

Aquest dimecres a la sessió plenària del Parlament Europeu s'ha parlat de Catalunya. Ha estat la primera vegada que l'Eurocambra s'ha atrevit a parlar de la qüestió catalana.

"És hora de parlar dins l'ordre constitucional", ha demanat Timmermans. Qui també ha parlat de diàleg ha estat l'eurodiputat del Partit Popular Europeu Manfred Weber, que tot i ressaltar diverses vegades que el referèndum del passat diumenge no és vàlid i que la UE no té voluntat d'intervenir en un conflicte intern, ha assegurat que "necessitem un diàleg en el marc de la llei espanyola".

"La independència podria provocar més desastres"

Per altra banda, des de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates Gianni Pittella ha considerat una provocació el fet que la Generalitat declari la independència de manera unilateral. Malgrat tot, ha demanat un esforç per a la regeneració política i ha fet una crida a les autoritats catalanes "no proclameu la independència perquè podria provocar més desastres".

L'eurodiputat Ryszard Antoni Legutko, dels Conservadors i Reformistes Europeus, ha dit que la gestió de la crisi ha estat horrorosa i desoladora.

"Donar lliçons" a Espanya

Les paraules del president de l'Aliança dels Liberals Demòcrates per Europa, Guy Verhofstad, no han deixat ningú indiferent. "Ningú ha de donar lliçons de democràcia a Espanya" i ha afegit que "a aquest referèndum li faltaven les garanties i sabíeu que la majoria de catalans no participarien.Per tant el resultat ja era conegut abans de fer-se". "Qui guanya amb tot això seran els antieuropeus".

Des de l'Esquerra Unitària Europea, l'eurodiputat Patrick La Hyaric ha dit que no es pot ignorar l'aspiració democràtica a expressar-se dels catalans: "S'ha d'obrir un periode de diàleg i que el poble es pugui expressar". Ska Keller, eurodiputada dels verds, ha condemnat la violència policial injustificada i ha ressaltat que l'estratègia del president Mariano Rajoy ha "fracassat". "La situació s'ha de resoldre políticament i no amb la força policial".



Referèndum legal i pactat

"S'ha de promoure un referèndum pactat i legal. Si no, aquest incendi s'ampliarà", ha exposat Raymon Finch del grup Europa de la Llibertat i de la Democràcia Directa.

Per altra banda, el diputat no adscrit Steven Woolfe ha estat molt contundent amb Felipe VI: "La vergonya d'Espanya i del rei per la brutalitat de la policia i donar la culpa de la violència als violats".