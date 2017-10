Els catalans segueixen acomiadant policies espanyols de les seves ciutats

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 18:30 h

La pressió ciutadana ha estat constant i els alcaldes han negat cap tipus de pressió

Els agents de la policia espanyola allotjats a l'hotel Gaudí de Reus marxaran aquest dijous 5 d'octubre. Així ho han confirmat a l'ACN fonts del grup Gargallo, la cadena hotelera propietària de l'hotel reusenc. La pressió ciutadana, amb constants concentracions davant les portes de l'hotel, ha impulsat la retirada dels agents.

L'Hotel Gaudí de Reus

D'altra banda, l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, s'ha referit a l'estada de 400 agents de la policia espanyola a dos hotels del seu municipi i a la pressió ciutadana perquè abandonin el poble després de l'actuació policial desproporcionada per evitar el referèndum. Amor recorda que l'Ajuntament "ni els ha portat ni els ha dit que marxin" i assegura que l'administració local no hi té "cap responsabilitat". Ho ha dit en una entrevista al programa 'Espejo Público' a la cadena espanyola Antena 3. L'alcalde ha reiterat la crida a la calma manifestada aquest dimarts pel conjunt de partits polítics del municipi i ha recordat que la sortida dels agents està prevista per dijous a les dotze del migdia, quan se'ls acaba el contracte d'estada als establiments.



S'estima que n'hi hauria entre seixanta i vuitanta d'allotjats des de poc després de la diada de l'11 de setembre, amb 8 furgons aparcats a la zona. Converses informals entre l'alcaldia i el grup hoteler -a petició d'aquest-, i també en contacte amb la comissaria de la policia nacional, han propiciat aquesta decisió. Fonts municipals neguen l'extrem que l'alcalde Carles Pellicer (PDeCAT) hagi ordenat la retirada dels agents desplaçats per reprimir el referèndum i que s'ha consensuat amb l'hotel i la policia a fi de preservar la convivència de la ciutat. El consistori considera injustificat aquest fort desplegament, amb un excedent de policies sense cap tasca específica i per això s'ha instat a la policia estatal que marxi no sols del municipi sinó també de la resta de Catalunya.