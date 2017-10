La Diputació de Barcelona i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona apropen el MACBA

El director del MACBA, Ferran Barenblit, celebra aquesta col·laboració ja que permetrà que "una magnífica selecció d’obres d’una de les col·leccions d’art contemporani més importants del sud d’Europa, com és la Col·lecció MACBA, pugui estar a l’abast d’un major nombre de persones". I afegeix que "fer el patrimoni accessible és una de les nostres prioritats, i gràcies a la xarxa d’institucions culturals de la demarcació de Barcelona això serà possible".

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona , Juanjo Puigcorbé, destaca que "des de fa 20 anys el Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona dona suport a l’art contemporani en l’àmbit local, promovent exposicions itinerants que posen l’accent en la ciutadania, perseguint l’equilibri entre l’excel·lència i la divulgació". Puigcorbé subratlla que aquestes exposicions itinerants "donen rellevància especial al paper de l’art contemporani com a espai facilitador de coneixement i de pensament crític".

