|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

4 d'octubre de 2017, 20.19 h







Felipe:





El teu discurs d'anit - bé, no sé si escrit per tu o per algún semianalfabet "sargento Morales"- defensant més o menys explícitament -perquè les defenses TOTALMENT explícites són propies de persones valentes- l'actuació d'aquella colla de covards que necessiten protegir-se amb armilles antibales i cascs antiavalots per tal de no tenir por de pegar unes velletes i uns ciutadans desarmats i PACIFISTES, el teu discurs, dèia, tinc motius per creure que ET SABRA GREU TOTA LA V... Llegir més