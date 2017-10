La catalanofòbia contra Piqué esquitxa també Shakira

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 20:30 h

Molts demanen a les xarxes socials fer boicot a la cantant només pel fet de ser la dona del jugador català

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Després que Gerard Piqué critiqués públicament l'ús indiscriminat de la violència de la policia espanyola l'1-O i manifestés el seu suport al dret a votar dels catalans, el jugador del Barça va ser durament escridassat i insultat durant l'entrenament de la selecció espanyola aquesta setmana a Madrid i a través de les xarxes socials. Fins i tot, s'ha creat una campanya per incomodar-lo en el proper partit de la selecció espanyola. Ara, aquest atac s'ha traslladat a la seva dona, Shakira, que té previst actuar a Madrid el 19 de novembre.

Gerard Piqué i Shakira en una imatge d'arxiu Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofòbia, Gerard Piqué, Shakira

Notícies relacionades

Sense cap motiu que no expliqui la catalanofòbia imperant a les xarxes socials per part d'un sector de la societat espanyola, algunes persones estan demanant que ningú acudeixi al seu concert a la capital espanyola emmarcat a la seva gira "El Dorado" als escenaris del Wizink Center (antic Palau dels Esports de la Comunitat de Madrid).Per la seva banda, la cantant s'ha mantingut al marge dels atacs i no s'ha pronunciat públicament pel que fa a la situació actual de repressió que viu Catalunya. Amb tot, això no ha evitat el boicot que se li està fent només pel fet de ser la dona del jugador català. Una barreja de catalanofòbia i masclisme que sembla que quedarà impune a la xarxa.