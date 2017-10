Els socialistes es queden sols a l'Ajuntament de Blanes

Última actualització Dimecres, 4 d'octubre de 2017 21:00 h

El PSC està sent molt criticat per no respondre davant la violència policial la jornada del referèndum i també ha perdut una regidora a Sant Carles de la Ràpita

Les diferents respostes a l'actuació desproporcionada de violència de l'Estat espanyol contra els ciutadans pacífics que es van reunir per votar pacíficament el passat diumenge, ha fulminat la coalició de govern a l'Ajuntament de Blanes. Els socialistes s'han quedat sols després que el PDeCAT hagi anunciat que també abandona l'equip de govern durant el ple d'aquest dimecres. La decisió arriba tot just hores després que l'altre soci, ERC, hagi decidit marxar. La feblesa de l'alcalde, Miquel Lupiáñez, s'accentua de manera considerable, ja que els socialistes es queden amb tan sols quatre regidors dels 21 que hi ha al ple.

Pla general del ple de l'Ajuntament de Blanes d'aquest 4 d'octubre © Jordi Altesa Comparteix Tweet

Els seus fins ara socis de govern retreuen a Lupiánez que diumenge no actués "com l'alcalde de tots", i més després que al juny es mostrés partidari de col·laborar amb la celebració del referèndum. A l'inici del ple, Lupiánez, desmarcant-se del posicionament del PSC, ha condemnat "la violència extrema i gratuïta" amb què va actuar la policia diumenge. Però la declaració de l'alcalde ha arribat tard per salvar el pacte amb el PDeCAT i ERC. Els republicans, a més, han anunciat que buscaran suports per presentar-li una moció de censura. A Blanes, fins a vuit formacions es reparteixen les 21 cadires del ple.



Una regidora abandona el grup del PSC a Sant Carles de la Ràpita per condemnar la resposta socialista a la repressió de l'1-O



La regidora de Governació de Sant Carles de la Ràpita, Conxi Vizcarro, ha formalitzat la seva baixa del grup municipal del PSC en una contundent resposta a la manca de reaccions dels dirigents del PSC i del PSOE davant la repressió i violència policial viscuda el passat diumenge durant la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Vizcarro, edil independent a les llistes socialistes des de l'any 2007, va viure en primera persona des de la plaça del pavelló firal les càrregues de la Guàrdia Civil que van deixar 84 persones ferides al seu poble.



La decisió, segons ha reconegut, l'havia estat madurant prèviament des de la imputació dels més de 700 alcaldes per part de Fiscalia a mitjans de setembre. La regidora, que compartirà lloc al govern amb la seva excompanya socialista, Rosa Anglès, té la intenció de continuar encapçalant l'àrea de Governació durant els pròxims dos anys que queden de mandat i continuarà mantenint el càrrec al govern municipal que encapçala ERC com a no adscrita.



"Dilluns al matí, al llevar-me, em vaig dir que havia de prendre la decisió. Em va costar adormir-me, perquè els fets que vaig viure em van alterar una mica", ha relatat. Després de comunicar-li la decisió a la fins llavors companya de grup, i just acabada la concentració de rebuig que va tenir lloc davant la casa de la vila al migdia, va presentar al registre municipal la instància per la qual abandona el PSC. "El que més m'ha molestat no és el fet en l'àmbit territorial com que no s'hagin posicionat més a favor de la democràcia, en contra dels fets que van passar diumenge. Han estat paraules així com "no s'hauria d'haver fet", "està molt mal fet", però no s'han posicionat com jo esperava que ho fessin després d'haver-ho viscut en primera persona: t'impacta quan veus les furgonetes, la gent sortir amb els caps oberts, com tothom després plorava amb aquella impotència i ràbia. No toca això", argumenta.

Vizcarro, que confessa haver estat partidària del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com l'únic que "li podia fer una mica d'ombra a Rajoy" i que tenia al seu abast "l'oportunitat de canviar el govern central", havia vist amb desil·lusió com el partit es quedava "sol amb C's" donant suport al PP en les resolucions parlamentàries sobre el procés català. "Jo era molt partidària de l'Estat federal. Però estava molt abocada al dret a decidir", precisa, tot recordant l'experiència al consistori d'haver organitzat dos consultes populars vinculants per decidir assumptes municipals. Va començar a meditar la decisió de marxar en el moment de la citació dels alcaldes per part de Fiscalia. "Es feia mal no a la independència, sinó a la democràcia", apunta.

