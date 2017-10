Puigdemont hauria gravat un vídeo èpic per emetre en cas de ser detingut

Maria Tarragona Tarragona

5 d'octubre de 2017, 07.40 h

Jo volia contestar a la sr. Soraya: Els unics que no han respectat al conjunt dels Catalans són ells, que han donat ordres a la guardia civil i a la policia estatal que ens apallissèssin, i aixi ho varen fer tan als que anavam a votar si com els que anaven a votar no.... Que no parlin de respecte quan ells han creuat totes les linies vermelles...No hi ha dialec possible amb gent que només sap imposar i tampoc són de fiar.... Que sapiguen que no els tenim cap mena de por, tenim els nostres ... Llegir més