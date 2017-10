En castellà, ha reclamat a les autoritats espanyoles que "expliquin millor el que succeeix a Catalunya" i ha agraït "els esforços de tota aquella gent que acompanya en aquests moments el poble català". "Som una societat cohesionada. El missatge del cap de l’Estat no el podem compartir ni acceptar", ha dit afegint que Felip VI "ha fet seu el discurs de Rajoy, que ha estat catastròfic per Catalunya" i denunciant que "ignora els catalans que han estat víctimes de la violència policial".

"M’adreço a tothom, pensi com pensi", ha assegurat el President allunyant-se amb el seu to del discurs que va pronunciar ahir Felip VI. "Vetllarem pel conjunt de tots els ciutadans", ha sentenciat tot i explicar que el govern "no es desviarà ni un mil·límetre" dels seus objectius. També s'ha referit a les propostes de mediació que s'han anat anunciant al llarg del dia d'avui i al fet que encara no hagin rebut cap resposta positiva per part de l’Estat.Després de recordar que "el poble de Catalunya ha demostrat que està unit i és un sol poble", el President ha lloat el rebuig a la violència que ens ha de mantenir forts també "amb diferències i discrepàncies, errors i grans encerts". De fet, ha animat els catalans a seguir "recollint l'admiració del món per la seva actitud cívica i compromesa". "Hem fet un referèndum enmig d’una repressió sense precedents", ha conclòs. En aquest sentit, ha assegurat que en els propers dies "donarem la millor cara" quan les institucions hagin d'aplicar el seu resultat. "No volem violència ni a casa ni enlloc. Mantinguem la confiança i l'aïllament a tota provocació, fem-nos forts en la dignitat i serem un poble capaç de fer possible el somni que es proposi", ha instat el President.Puigdemont també ha tranquil·litzat els catalans assegurant-los que "el que hem fet i el que farem és el que altres pobles ja han fet i faran en el futur" i ha afirmat que el Govern "segueix un camí marcat per la voluntat dels ciutadans".