Tardà aposta per la mediació

Creu que "seria bo" crear una taula per pactar mediadors entre Catalunya i Espanya

ERC se suma a la iniciativa que ha sorgit de la mesa de partits impulsada per Units Podem i les seves confluències a Madrid i que ha proposat als presidents català, Carles Puigdemont, i l'espanyol, Mariano Rajoy, que es posin d'acord per designar un mediador.

El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha considerat que "seria bo" que es creés una taula per pactar mediadors que puguin resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquests haurien de ser persones "rellevants", ha dit.El diputat ha afirmat que ERC està oberta al diàleg, però assumint dues realitats que considera palpables. D'una banda, que el referèndum s'ha celebrat i s'ha aconseguit un resultat "evident" perquè el Parlament està complint el seu mandat. De l'altra, que l'executiu de Rajoy no accepta cap d'aquestes premisses.Tot i que considera que la proposta és poca cosa,"és important" una taula prèvia on es pugui pactar mediadors perquè ara mateix, segons Tardà, en una mesa de negociació política seria "molt difícil" que alguna de les dues parts acceptés.Rajoy ha rebutjat la proposta dels grups presents a la mesa de partits i li ha dit a Pablo Iglesias en conversa telefònica que Puigdemont hauria de renunciar a la DUI.Tots els grups presents a la mesa de partits, ERC, PDeCAT, PNV, Units Podem i les seves confluències, han estat d'acord amb la proposta.