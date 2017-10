El rei Felip VI, del revés, a la portada del diari francès Libération

El diari cita Catalunya com a esdeveniment principal a Europa.

El rei no hi apareix sol sinó acompanyat del titular: "La història s'ha tornat boja?".

Aquest dijous la portada del diari francès Libération publica la foto de Felip VI cap per avall.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal