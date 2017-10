Forcadell: “Aplicar el 155 seria l’error més greu de l’Estat”

Ha criticat el discurs del rei perquè no parla ni de diàleg ni dels ferits per les càrregues policials. Pel que fa a Europa, ha afirmat que "si s'ha parlat del referèndum, ha deixat de ser un problema intern". Així mateix, ha admès que "Europa és l'Europa dels estats i que els estats es defensen entre ells".

Forcadell no ha volgut entrar a valorar si dilluns el Parlament declararà la independència assegurant que això està en mans dels grups parlamentaris. En aquest sentit, ha garantit que afavorirà que tots es puguin expressar perquè "tots representen a ciutadans d'aquest país".

D'altra banda, la presidenta del Parlament ha assegurat que farà "tot el que estigui a les seves mans" per evitar que dilluns al Parlament es visqui una situació de tensió com la del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat.

"Seria l'error més greu de l'Estat" ha sentenciat, però "no sé què farà perquè tampoc m'esperava que arribaria a utilitzar la violència" el passat 1-O, ha remarcat Forcadell.

