El PP compara Puigdemont amb el colpista Tejero

Pablo Casado assegura que el missatge del president de la Generalitat és "un cúmul de mentides"

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, considera "infame" al discurs institucional de Puigdemont i afirma que "com amb Tejero" no es pot tenir cap concessió amb el president de la Generalitat.

El Partit Popular compara Puigdemont amb l'antic tinent coronel de la Guardia Civil i un dels autors del cop d'estat del 23F, Antonio Tejero. És la reacció del PP al discurs institucional del president de la Generalitat, que titlla d'"infame".

Casado, ha considerat també que el missatge de Puigdemont ha estat un "cúmul de mentides" i ha defensat el parlament del Rei, que ha qualificat d'"impecable". El PP ha rebutjat qualsevol tipus de mediació internacional que seria "una humiliació per a un Estat sobirà i exemplar com és el regne d'Espanya", ha dit Casado.

El diputat del PP amenaça Puigdemont i li demana que "vagi preparant la declaració davant la justícia". Finalment ha fet servir la mateixa fórmula del cap del govern: "Així no. Catalunya no ha estat mai independent i no ho serà mai".

La reacció de La Moncloa

En unes declaracions difoses per La Moncloa just després del discurs del president, Sáenz de Santamaría ha afirmat que "Puigdemont no només està fora de la llei sinó fora de la realitat". I ha sentenciat que "ha portat els catalans a la fractura més gran, divisió i intranquil·litat que han tingut en tota la història".



Sáenz de Santamaría ha assegurat que el president de la Generalitat és "un dirigent contra la llei, contra les institucions i contra Europa" a més de "contra la majoria dels catalans que ahir van veure el missatge del Rei com un bàlsam davant de tanta incertesa i desassossec".

